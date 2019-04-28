تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم اليوم

يبحث عشاق القلعة البيضاء عن القنوت المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم اليوم

أعلنت عدد من القنوات المفتوحة على الأقمار العالمية على إذاعة مباراة الزمالك والنجم مجانا دون تشفير

ويستعرض تردد أبرز القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم بدون تشفير:

أرينا سبوزرت 11798 أستار 3A

إدمان اربيذجان 11175 Europe*Star 1

قناة دهوك 11188 NSS 57E.

قناة Idman التردد، 11169 أفقي معدل الترميز، 20400 على قمر AzerSpace 46°E

قناة Syria Sport التردد، 10986 معدل الترميز، 12110|

بينما أعلنت قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى على إذاعة مباراة الزمالك والنجم اليوم ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ومن المقرر أن يحضر 30 ألف مشجع من جماهير نادي الزمالك في ملعب إستاد برج العرب.

تشكيل مباراة الزمالك والنجم اليوم

ومن المتوقع أن يبدا جروس المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما ستقر الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لـ النجم الساحلي في مباراته أمام الزمالك على البدء بتأمين دفاعي وعدم المجازفة في الهجوم من البداية أمام لاعبي الأبيض.

ويعتمد روجيه لومير على خطة دفاعية خلال مواجهة الزمالك والنجم الساحلي المقرر إقامتها مساء الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

حيث سوف يدفع الفرنسي بثلاثة لاعبين في الخط الخفليم المالي عمر كوناتي والتونسيان زياد بوغطاس وصدام بن عزيزة، كما أنه سوف يعتمد على التأمين في خط الوسط بثنائي ارتكاز وهما كريم العواضي ومحمد أمين بن عمر، خلال مواجهة الزمالك والنجم الساحلي

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للنجم الساحلي على اختراق الزمالك في الهجمات المرتدة من خلال الثلاثي إيهاب المساكني وياسين الشيخاوي وحازم الحاج حسن.