تشكيل الزمالك.. عودة كهربا.. وجروس يدفع بعبد العزيز أمام النجم

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة النجم الساحلي، بذهاب الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقرر جروس الدفع بمحمود عبد العزيز في وسط الملعب بدلًا من محمد إبراهيم الذي ظهر في مواجهة بيراميدز بالدوري المصري، كما يتواجد محمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من أحمد السيد "زيزو".
ويلعب الزمالك مع النجم الساحلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية مساء اليوم، الأحد، قبل أن يلتقيا بعد أسبوع واحد في مباراة الإياب من قبل النهائي بالكونفدرالية في تونس
ويتكون تشكيل الزمالك من:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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