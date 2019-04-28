تعزيزات أمنية مشددة في محيط برج العرب قبل مباراة الزمالك والنجم الساحلي

يشهد محيط ستاد برج العرب خلال الوقت الحالي إجراءات أمنية مشددة قبل لقاء الزمالك والنجم الساحلي.
ويتقابل الزمالك مع بطل تونس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وتخضع الجماهير المتواجدة خارج الملعب أثناء دخولها إلى المدرجات للتفتيش، لمنع دخول الألعاب النارية، أو أي مواد محظورة، ولا يسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة المباراة.
وكان نادي الزمالك طرح 30 ألف تذكرة للمباراة خلال الأيام الماضية، نفذت جميعها خلال 24 ساعة فقط، حسب تأكيدات رئيس الزمالك مرتضى منصور في تصريحات سابقة.
الجدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقين، تقرر إقامته يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، بمدينة سوسة التونسية.
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