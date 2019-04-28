الزمالك والنجم اليوم … التاريخ يبتسم للأبيض على أرضه في أفريقيا

ساعات قليلة تفصل عن صافرة بداية مباراة الزمالك والنجم اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتمنى جماهير القلعة البيضاء بانتصار مريح للفارس الأبيض اليوم من أجل تثبيت قدمه قبل موقع العودة من أجل الصعود لنهائي الكونفدرالية واحراز لقب إفريقي غائب عن القلعة البيضاء من سنوات عديدة.

التاريخ سلاح الزمالك أمام النجم الساحلي اليوم

وقبل مباراة اليوم يتسلح الأبيض بالتاريخ حيث سبق وأن لعب الزمالك ذهاب نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه في 6 مناسبات، وحقق الفارس الأبيض الفوز في 5 مباريات في الذهاب وكان منهم 4 منهم تأهل للدور النهائي بالبطولة الإفريقية.

ولكن لم يسبق للزمالك أن لعب مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية على ملعبه، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يصل فيها الزمالك لهذا الدور.

حيث من الصدف أن كانت المرة الأولى أمام النجم الساحلي في الوصول لهذا الدور، والتي أنتهت بالخسارة 5 -1 في سوسة، قبل الرد في القاهرة بثلاثية للزمالك ولكن لم تشفع للأبيض بالعبور إلى النهائي.

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تشكيل مباراة الزمالك والنجم اليوم

ومن المتوقع أن يبدا جروس المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.