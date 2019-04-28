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الهلال يسعى للصدارة أمام التعاون غدًا

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

يلتقي فريق الهلال غدًا (الأثنين) مع ضيفه التعاون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم، وذلك ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويسعى الهلال إلى الصدارة بالحصول على النقاط الثلاث لضمان المحافظة على اللقب حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الأول، وفي حال فوز الهلال غدا سيتصدر وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما يحل التعاون رابعًا برصيد 49 نقطة، الذي يسعى إلى الحصول على المركز الثالث في حال تعثر الشباب صاحب المركز الثالث في الجولتين المقبلتين وكان الفريقان التقيا أول أمس الجمعة لحساب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وفاز التعاون 5-0 ليضرب موعدًا في النهائي مع الاتحاد الفائز على النصر 4-2 .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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