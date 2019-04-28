شكرا لقرائتكم ساسى يدعم الزمالك أمام النجم بـ"القلب والشعار"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على دعم فريقه قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر ساسى عبر صفحته الرسمية على "تويتر" صورته بقميص الزمالك معلقًا عليها بـ"قلب وشعار النادى"، حيث يغيب فرجانى عن صفوف الزمالك بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بشرح فى عظمة الشاظية.

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وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة النجم كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: عمر السعيد.