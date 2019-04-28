شكرا لقرائتكم النجم الساحلى يهاجم الزمالك بـ المساكنى والشيخاوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي لومير المدير الفنى للنجم الساحلى عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : مكرم البديري. Advertisements خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة. خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى. خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.

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