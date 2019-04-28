شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك أمام النجم.. عمر السعيد فى الهجوم وأوباما بعباءة ساسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل مواجهة النجم الساحلى التونسى فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. ,استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق> ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وحميد أحداد . ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض لقاء العودة يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو في تونس.

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