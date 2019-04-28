شكرا لقرائتكم 22 لاعبا يدعمون الإسماعيلى "ع الحدود" وكريم بامبو يعود للدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلى قائمة تضم 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثلاثاء المقبل على أن يخرج منها أربعة لاعبين غدا الاثنين.
وكشف مصدر مطلع بالإسماعيلى إن كريم بامبو جناح النادي الإسماعيلى متواجد في قائمة الدراويش لملاقاة الحرس بعد انتهاء أزمته، كان "الخليج 365" قد نشر صباح اليوم الأحد انتهاء أزمة بامبو مع الاسماعيلى بعد جلسة صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد مع اللاعب وفتح صفحة جديدة.
وكان مجلس إدارة الاسماعيلي قد قرر تجميد بامبو لنهاية الموسم بسبب رفضه تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي قبل أن ينجح المنياوى فى إنهاء الأزمة.
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