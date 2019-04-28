شكرا لقرائتكم حدث فى القسم الثالث.. كلب يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة مالية كفر الزيات والسكة الحديد بدورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني اقتحام كلب أرضية الملعب فى آخر دقائق المباراة التي انتهت بفوز مالية كفر الزيات علي السكة الحديد بهدفين مقابل هدف وضمان الفريق للصعود لدوري القسم الثاني.

وأوقف محمد أبوخاطر حكم المباراة بإيقاف المباراة من أجل إبعاد الكلب عن أرضية الملعب قبل أن يعود حكم المباراة لاستئناف المباراة مرة أخري بعد خروج الكلب من أرض الملعب.

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كما شهدت المباراة قيام محمد أبوخاطر حكم المباراة بإيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب قيام جماهير مالية كفر الزيات بتوجيه السباب له قبل أن يتدخل الأمن لتهدئة الأجواء بين الحكم وجماهير مالية كفر الزيات.