شكرا لقرائتكم سارة سمير تحصد 3 ميداليات ذهبية فى رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بثلاث ذهبيات فى وزن 76 كجم بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر و تختتم غدا الأثنين.

حصلت سارة سمير على ذهبية فى الخطف وأخرى فى النتر و ثالثة فى المجموع ، وتعد هذه البطولة أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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فيما تختتم البطولة غدا بمنافسات أوزان 87 كجم + 87 كجم، 102 كجم، 109 كجم + 109 كجم ، حيث أن هذه البطولة تعد احد محطات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة العديد من الدول وهم"الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".

ونجحت البطلة المصرية فى تحطيم الرقم الافريقي في منافسات وزن 76 كجم في البطولة الافريقية لرفع الاثقال للمرة الثانية، واستطاعت سارة ان تحطم الرقم الافريقي في منافسات الكلين وزن 76 كجم بعد ان قامت برفع 145 كجم.