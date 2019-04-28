شكرا لقرائتكم آخر كلام.. الأهلى يواجه إنبى 16 مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي و انبي يوم 16 مايو المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 للدورى الممتاز. من المقرر أن يقام لقاء الأهلي و إنبي فى الساعة العاشرة مساء باستاد بتروسبورت. يحتل الأهلي المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 61 نقطة، بينما انبي فى المركز الـ15 برصيد 30 نقطة. Advertisements قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي و انبي يوم 16 مايو المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 للدورى الممتاز. من المقرر أن يقام لقاء الأهلي و إنبي فى الساعة العاشرة مساءاً باستاد بتروسبورت. يحتل الأهلي المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 61 نقطة ، بينما انبي فى المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.

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