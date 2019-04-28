شكرا لقرائتكم وسائل إعلام نيجيرية تنسب هدف حمدالله إلى موسى.. وإحباط في البرتغال بسبب فيتوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناقلت وسائل الإعلام النيجيرية خبر خروج أحمد موسى من كأس الملك أمام الاتحاد في دور نصف نهائي كأس الملك، كما نسبت له الهدف الأول لفريقه في المواجهة.

وخسر النصر يوم السبت في المباراة التي امتدت حتى الأشواط الإضافية بأربعة أهداف لاثنين، بعدما تقدم الاتحاد بهدفي بريوفيتش وفهد المولد قبل أن يعدل المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة في الشوط الثاني لتذهب المباراة للإضافي، إلا أن رومارينيو سجل ثنائية ساهمت في ضمان الفوز لفريقه والصعود به للنهائي.

وبدأ موقع زيرو زيرو البرتغالي الخبر بـ"لن يكون هناك صراع برتغالي في نهائي كأس الملك، سقط نصر فيتوريا أمام الاتحاد وفقد فرصة مقابلة مواطنه بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون، في النهائي".

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فيما امتدح "سبورت 360" البرازيلي رومارينيو لتسجيله ثنائية في الأشواط الإضافية "البديل رومارينيو يضرب مرتين وينهي مشوار الاتحاد المليء بالمتاعب ويصل به للنهائي". وأضاف الموقع قائلا "النمر يزأر، من المستويات المتواضعة مع سلافين بيليتش وهبوط قريب للمرة الأولى من 92 عاما، بات الفريق قريبا من ضمان البقاء بشكل كبير والحفاظ على لقب كأس الملك".

وأضاف الموقع أن قطبي الكرة السعودية حاليا، اللذين ينافسان على صدارة الدوري، الهلال والنصر، تجرعا الألم في البطولة بعد خروجهما من بطولة كأس الملك بمجموع أهداف يصل إلى 9، إذ سحق الهلال بخماسية كلفت مدربه زوران المنصب، ليتولى البرازيلي شاموسكا المهمة يوم الاثنين، فيما كان تطور النصر ملحوظا إلا أنه تعطل مرتين في آخر 4 مباريات.

وتناقلت الصحف والمواقع النيجيرية خروج أحمد موسى من البطولة أمام الاتحاد، كما أن معظمها نسب له الهدف الأول لفريقه في المباراة، رغم تسجيل حمدالله لجميع أهداف النصر، كراديو "بريلا" النيجيري، وموقع "كورنرستون نيوز" و"سبورتنغ لايف".

وسائل الإعلام النيجيرية نسبت الهدف الأول لموسى

وأشاد الاتحاد الصربي لكرة القدم بما قدمه مهاجم المنتخب الأول، ألكساندر بريوفيتش، في المباراة بعدما افتتح أهداف المباراة بكرة هوائية جاءت عن طريق سانوغو، ليكتب الاتحاد الصربي على حسابه في "تويتر": الاتحاد على أجنحة ألكساندر بريوفيتش والوصول إلى نهائي كأس الملك، مهاجمنا افتتح أهداف اللقاء في الفوز الكبير على متصدر الدوري".