شكرا لقرائتكم نيمار يعتدي على مشجع رين.. ويعتذر بعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف نيمار نجم كرة القدم البرازيلي الدولي دا سيلفا بالخطأ الذي ارتكبه عقب انتهاء مباراة فريقه أمام رين مساء السبت في نهائي بطولة كأس فرنسا.

وكان نيمار وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين خلال صعوده لمنصة الاستاد من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني. وحدث ذلك بعدما لاحظ نيمار أن المشجع يصور بهاتفه المحمول، قبل أن يوجه لكمة إلى وجه المشجع لمنعه من التصوير بعد تتويج فريق رين بلقب الكأس، ودافع اللاعب عن نفسه مؤكدا أنه ما من شخص يستطيع أن يظل بلا أي مبالاة.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل 2 - 2 ثم فاز رين 6 - 5 بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان.