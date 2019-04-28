عبدالله بن مساعد يقتحم البريميرليغ بتأهل شيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنكليزي

اسماء السيد - اقتحم الأمير السعودي عبدالله بن مساعد بطولة "البريميرليغ"، بعد صعود الفريق الذي يملكه شيفيلد يونايتد للمشاركة في الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وانضم شيفيلد يونايتد إلى نوريتش سيتي في الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مستفيدا من تعادل ليدز يونايتد مع أستون فيلا 1-1 في دوري الدرجة الإنكليزية الأولى في المرحلة ما قبل الأخيرة من الموسم.

وبهذه النتيجة، بات ليدز غير قادر على اللحاق بصاحب المركز الثاني شيفيلد الذي فاز السبت على إيبسويتش تاون 2-صفر، اذ تفصل بينهما خمس نقاط قبل مباراة واحدة من ختام الموسم.

ويصعد إلى الدوري الممتاز صاحبا المركزين الأول والثاني في ترتيب الـ "تشامبيونشيب" (دوري الدرجة الأولى في إنكلترا، وهي الثانية عمليا بعد الدوري الممتاز)، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقا ينال بموجبه فريق واحد بطاقة التأهل الثالثة.

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وتعود ملكية نادي شيفيلد يونايتد إلى الثنائي الأمير عبد الله بن مساعد، ورجل الأعمال الإنكليزي مكيب، بحصة تشكل 50% لكل منهما.

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق شيفيلد يونايتد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في عهد الأميرعبدالله بن مساعد، الذي قام بشراء النادي في 2013، مع العلم أن الفريق سبق له أن تأهل مرة واحدة فقط في تاريخه إلى "البريميرليغ"، وكان في موسم 2006-2007، ولكنه هبط في العام التالي.

وبمشاركة فريق شيفيلد يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل، يكون الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرياضة، قد أكمل التجربة الإماراتية المتمثلة في مانشستر سيتي الذي يملكه الشيخ منصور بن زايد، والمصرية المتمثلة في فولهام الذي كان يملكه رجل الأعمال المصري محمد الفايد.