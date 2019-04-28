النجم يهاجم الزمالك بـ"الشيخاوى وحازم الحاج حسن".. وبن عمر أساسياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي لومير المدير الفنى للنجم الساحلى عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : مكرم البديري. Advertisements خط الدفاع : صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و زياد بوغطاس وجدي كشريدة. خط الوسط: كريم العواضي وماهر الحناشي ومحمد أمين بن عمر وإيهاب المساكنى. خط الهجوم: حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى.

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