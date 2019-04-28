الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة النجم وسط استقبال جماهيرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك إلى ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
واحتشد جمهور الزمالك فى مدرجات برج العرب لمساندة الفريق الأبيض فى تلك المواجهة الهامة التى يسعى فيها أبناء ميت عقبة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة يوم الأحد المقبل فى تونس.
وكان مجلس الزمالك قد حصل على موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجع لمباراة النجم لمساندة الفريق الأبيض فى الموقعة الأفريقية.
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