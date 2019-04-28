شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك فى الشوط الأول بنهائى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 11 / 10 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على صالة أكتوبر الدولية فى ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

ويسعى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على مواصلة التألق من أجل حصد اللقب والثأر من الفريق الأبيض بعد الحصول على السوبر الأفريقى مؤخرا على حساب الأهلى.

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الفريق الأحمر يطمح فى مصالحة جماهيره بعدما خسر أيضا لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عقب خسارة السوبر الأفريقى وسط طموح الفريق الأبيض فى الحصول على ثانى بطولات هذا الموسم بالفوز بدورى المحترفين بعد التتويج بالسوبر .

ويعول الفريق الأبيض بقيادة مديره الفنى باسم السبكى أماله على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد الأحمر و الحارس محمد على ومثله الأهلى الذى يعتمد فى المقابل بشكل كبير على إسلام حسن صانع الألعاب.