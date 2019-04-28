شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز "مرشد" الزمالك فى مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بالتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق النجم الساحلى، قبل المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص جروس على التحدث أكثر من مرة مع النقاز حول أبرز ما يميز فريق النجم الساحلى، وكذلك نقاط ضعفه، للعمل على استغلالها خلال المباراة، لاسيما أن النقاز كان يلعب بصفوف النجم الساحلى التونسى قبل أن ينضم للزمالك رسميًا لمدة 3 سنوات ونصف.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة فنية أخيرة مع لاعبيه فى السادسة مساء اليوم، قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه لملعب المباراة، وستشهد المحاضرة إخطار جروس للاعبيه بالتشكيل الرسمى، مع منحهم التعليمات الأخيرة بشأن المواجهة والأدوار المطلوبة منهم خلال اللقاء، مع شرح سريع بالفيديو لنقاط القوة والضعف المقرر التركيز عليها فى مواجهة النجم الساحلى.