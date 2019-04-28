اتحاد الكرة ينظم حفل سحور للأندية الصاعدة من القسم الثاني والجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه سيتم تنظيم حفل سحور فى الأسبوع الثانى من رمضان للأندية الصاعدة من القسم الثاني للدورى الممتاز وأيضا من الثالث للثاني. Advertisements تابع أحمد مجاهد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اتحاد الكرة إنه سيتم تكريم أندية الناشئين الفائزة بلقب الدوري وتكريمهم خلال حفل السحور. وكان مجلس ادارة اتحاد الكرة قد عقد اجتماع عصر اليوم لاعتماد برنامج المنتخب الأول استعدادا لكأس الأمم الأفريقية وأيضا برنامج المنتخب الاوليمبي.

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