شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستبعد عنتر وعبد السلام من مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس، الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاحد على ملعب برج العرب في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وحميد أحداد .
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض لقاء العودة يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو في تونس.
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