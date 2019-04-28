شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يدعم الزمالك فى مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على دعم فريقه قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر ساسى عبر صفحته الرسمية على "تويتر" صورته بقميص الزمالك معلقًا عليها بـ"قلب وشعار النادى"، حيث يغيب فرجانى عن صفوف الزمالك بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بشرح فى عظمة الشاظية.

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