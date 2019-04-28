شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا أساسيا فى تشكيل الزمالك أمام النجم وعمر السعيد يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل مواجهة النجم الساحلى التونسى فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهربا أساسيا فى تشكيل الزمالك أمام النجم وعمر السعيد يقود الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.