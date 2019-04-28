شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق رامى جاد يقتنص المركز الأول فى دورة التأهل لبطولة العالم للمحترفين وأساتذة سباقات الكارتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ها هو من جديد يتصدر بطل مصر الواعد فاروق رامي جاد سباقات السرعة لسيارات الكارتنج للمحترفين علي حلبة جيبلي بشرم الشيخ حاصلاً علي المركز الاول في اصعب واغرب دورة في تاريخ جيبلي ريسواي، بشرم الشيخ.

خيم الحظ السيئ علي كل المتسابقين منذ بداية يوم الجمعة السادس والعشرون من ابريل وهو موعد انعقاد الدورة السادسة والسابعة.

ولكن لسوء الحظ الغالب ولكثرة الأعطال تقرر الاكتفاء بدورة واحدة وهي الدورة السادسة فقط لذلك الأسبوع.

واستمرت السباقات والمشاكل علي مدار يومين متتاليين من صبيحة يوم الجمعة السادس والعشرون من ابريل حتي الساعة العاشرة مساء يوم السبت السابع والعشرون من ابريل.

بدأت المفاجآت عندما دارت سيارة فاروق "سوسن ٢٦" حول نفسها في اللفة الأولي بدون أي سبب وكادت ان تتسبب في حادث كبير مع سيارة احمد قشوع والذي هرب من الموقف بسرعة ملحوظة وتركيز ملحوظ، وذلك في السباق التأهيلي لما قبل الدور قبل النهائي وأنهي السباق في المركز الرابع، هذا وبمجرد نهاية المرحلة خرج فاروق من سيارته في حالة ذهول وغضب شديد من نفسه، وهو غير مستوعب ما حدث!!!

تلا ذلك عطل بسيارة إسلام احمد مما تعذر معه استكمال السباق في اليوم الاول

وبعد الاتفاق بين اللجنة المنظمة والمتسابقين علي البداية في صباح اليوم التالي في تمام الحادية عشر صباحاً اذ فوجئ بسام عمار ومروان نديم بأعطال في سياراتهم والتي توجب تأجيل السباق للساعة الثالثة من عصر نفس اليوم

وبالفعل وفي تمام الساعة الثالثة وقبل بدء السباق عادت سيارة إسلام احمد للتوقف تماماً بعد عطل بمارش السيارة مما توجب تأجيل السباق مرة اخري للساعة الخامسة.

حيث بدأ السباق وانطلق فاروق من المركز الرابع متخطياً احمد قشوع ومنفرداً بالدخول بين سيارتي حسين سلمان وإسلام احمد ونجح في تخطي إسلام لاحقاً بحسين منتهياً في المركز الثاني بسرعة رهيبة وثبات واضح.

وبنهاية السباق توقفت سيارة احمد قشوع مما ترتب عليه تأجيل الدور النهائي حتي الساعة التاسعة والربع مساءً وكان ترتيب مراكز الانطلاق حسين سلمان في المركز الاول، فاروق رامي جاد في المركز الثاني إسلام احمد في المركز الثالث واحمد قشوع في المركز الرابع، وفي لحظة الانطلاق تمكن فاروق من الحفاظ علي صدارة السباق منذ اللحظة الأولي ورائه حسين ثم إسلام ثم قشوع.

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وانتهي السباق النهائي بفوز فاروق بالمركز الاول بجدارة يليه حسين سلمان في المركز الثاني ثم إسلام احمد في المركز الثالث واحمد قشوع في المركز الرابع وذلك بعد توقف محركه تماماً في اخر ثلاث لفات في السباق النهائي.

هذا ووضح جلياً سرعة فاروق في المنحنيات وتحكمه القوي خاصةً في المنحنيات المتتالية والتي دخلها وخرج منها بمنتهي السلاسة والحنكة

هذا وقد انهي سباق الأساتذة في المركز الاول المخضرم بسام عمار يليه مروان نديم واحمد شناوي في المركزين الثاني والثالث.

وعلي صعيد سيارات الهواة السودي اس دبليو اس، وفي الدورة السادسة استطاع البحريني رشدان في الحصول علي المركز الاول واحمد وليد في المركز ثاني وآنيا البولندية المركز الثالث

وصباح السبت ومع بداية الدورة السابعة كانت المنافسة قوية جداً وانتهت بفوز رشدان البحريني بالمركز الاول وريبيكا عمر بالمركز الثاني واحمد وليد بالمركز الثالث

صراع قوي بين الأبطال ومنافسة غير مسبوقة في دورة غير عادية واجواء حارة جداً صباحاً ورياح شديدة مساءً

ولكن الشعور الغالب كان متعة متناهية وضغط نفسي وعصبي رهيب

وفي النهاية فرحة الفوز لمن استطاعوا التميز كانت الجائزة الكبري.

مبروك فاروق رامي جاد بطل مصر القادم لعام ٢٠١٩ والحاصل علي المركز الاول في أربعة سباقات من اصل ستة سباقات حتي الان، ومبروك لكل المتسابقين والي دورة اخري في مشوار كاس العالم للمحترفين بمدينة نابولي الإيطالية ...