شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الزمالك القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى التونسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، يستعرض ”الخليج 365” مواعيد مباريات الزمالك القادمة عقب انتهاء مباراة ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية..

مباراة الإياب مع النجم الساحلى

يسافر الزمالك إلى تونس، يوم الجمعة المقبل، لملاقاة النجم الساحلى، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة.

الزمالك يواجه وادى دجلة فى الدورى

وبعدها يعود الفريق الأبيض إلى القاهرة، حيث يستضيف الزمالك نظيره وادى دجلة، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 9 من مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت.

Advertisements

الزمالك يحل ضيفا على الداخلية

فيما يحل الزمالك بعد ذلك ضيفًا على فريق الداخلية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 12 من مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت.

الزمالك يواجه الإنتاج فى المباراة المؤجلة

ويعود بعد ذلك الزمالك لملاقاة الانتاج الحربي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 15 من مايو المقبل، على ستاد بتروسبورت.

موعد نهائى الكونفدرالية فى حالة صعود الزمالك

وفي حالة صعود الزمالك لنهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، سيكون على موعد مع خوض مباراة الذهاب خارج مصر يوم الأحد 19 مايو المقبل، ثم مباراة الإياب بمصر والمقرر إقامتها يوم 26 من مايو.