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عاجل .. تشكيلة الزمالك الرسمية ضد النجم الساحلي وقناة مجانية تنقل الزمالك والنجم للجماهير المصرية

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اعلن كرستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك منذ قليل، عن تشكيلة الزمالك الرسمية أمام النجم الساحلي في مباراة اليوم ضم مباريات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية أفريقيا، والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

تشكيلة الزمالك والنجم الساحلي

تشكيلة الزمالك والنجم الساحلي

وجاءت تشكيلة الزمالك أمام النجم خالية من المفاجأت، مع غياب فرجاني ساسي متوسط الميدان الدولي التونسي للإصابة، ويحل النجم الساحلي ضيفاً على الزمالك قبل أسبوع من مباراة العودة في سوسة بتونس ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

وقبل الدخول على رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، نتعرف على تشكيل الزمالك الرسمي، والذي جاء يتكون من محمود جنش لحراسة المرمى، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود زيزو، طارق حامد، يوسف أوباما، كهربا، عمر السعيد، إبراهيم حسن.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنقل قناة النيل للرياضة عبر البث الأرضي مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت .

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