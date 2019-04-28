“شاهد الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، نتعرف من خلال المقال على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية الإفريقية في إطار مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، حيث يخوض الزمالك مباراة اليوم وسط حالة من الترقب والقلق على جميع محبي وعشاق الفارس الأبيض نظراً لقيمة المباراة، ويحتاج نادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم لتسهيل مهمته خلال مباراة الإياب

قنوات إذاعة مباراة الزمالك مجاناً، نجح نادي الزمالك في التأهل للدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية بعدما حقق الفوز على فريق حسنية أغادير بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين، بينما فاز النجم الساحلي على الهلال السوداني.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر

رابط سريع مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

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القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والنجم الساحلي

يهتم الكثير من الجماهير بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجاناً اليوم في الكونفدرالية، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 28-4-2019 على ملعب برج العرب معقل الفارس الأبيض ووسط جماهيره في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية

ستكون مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وذلك حصرياً في الشرق الأوسط، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

أسندت إدارة قنوات بي ان سبورت التعليق على أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم لكلا من: علي محمد علي وعصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

القناة التردد قناة ARENA SPORT القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي قناة 3 Sport القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي قناة AZ Tv القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي قناة CBC SPORT HD القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

ستكون القناة الثانية الأرضية، وقناة النيل عبر التردد الأرضي من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجاناً، وذلك نظراً لإقامة المباراة على أرض الفريق المصري.