الآن Yalla .. رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي يلا شوت الجديد kora shoot بث مباشر الزمالك...

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة لايف kora live يلا شوت بث مباشر الزمالك كورة ستار الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين بدون تقطيع، في مباراة منتظرة من الجميع في بطولة الكونفدرالية الأفريقية يستضيف اليوم نادي الزمالك نظيره التونسي نادي النجم الساحلي في مباراة دور نصف النهائي من البطولة المباراة الأولى والتي يطمح فيها الزمالك لاستغلال عامل الجمهور الحاضر والذي من المقرر أن يقارب 30 ألف مناصر لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.

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رابط البث المباشر لمباراة الزمالك yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي كورة اون لاين بث مباشر الزمالك والنجم اليوم الاسطورة يوتيوب كورة ستار، وضرب النجم الساحلي موعدا مع الزمالك عقب تغلبه على الهلال السوداني في الدور السابق ذهابا وايابا، ويعيش النجم حالة جيدة وفريدة في هذه الأيام فالفريق يدخل المباراة منتعشا بفوزه ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب في نسختها لهذا العام عقب تغلبه على الهلال السعودي ويطمح في تحقيق اللقب القاري.

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الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي كورة ستار livehd7 يوتيوب بث مباشر الزمالك zamalek vs etiol du sahel كورة لايف الزمالك مباشر، ويأمل جمهور الزمالك في أن يستفيق الفريق من الحالة السيئة التي ظهر عليها في المباراة السابقة في بطولة الدوري أمام بيراميدز المتصدر الحالي للمسابقة المحلية والتي خسر فيها أصحاب القلعة البيضاء بهدف نظيف، ويغيب عن الزمالك اليوم 4 لاعبين وهم فرجاني ساسي للاصابة والتدخل الجراحي، وحازم امام ومصطفى فتحي بجانب المهاجم المغربي خالد بوطيب.

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توافد جماهيري كبير من جماهير الزمالك على بوابات ملعب برج العرب منذ الظهيرة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وتشجيع مستمر، يذكر أن توزيع تذاكر المباراة شهد اقبالا شديدا في الأيام الماضية بمقر النادي.