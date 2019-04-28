بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي yalla shoot يلا شوت الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة لايف...

بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار مباراة النجم الساحلي والزمالك بث مباشر، يستضيف نادي الزمالك نادي النجم الساحلي التونسي في مباراة نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويلعب الزمالك مباراة الذهاب بحضور جماهيري قدره 30 ألف مُتفرج على المباراة، ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي في اللقاء مما يدفع جروس للبدأ بمحمود عبد العزيز بديلاً له.

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مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والنجم الساحلي الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر الزمالك، ويلعب الزمالك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق عصام الشوالي على الصوتية الأولى وعلي محمد علي على القناة الصوتية الثانية، ومن الجدير الذكر أن الاتحاد المصري قد وافق على تأجيل مباراة الزمالك بالدوري ليوم 15 مايو.

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بث مباشر مباراة النجم الساحلي والزمالك كورة ستار كورة أون لاين الزمالك والنجم الساحلي yalla shoot كورة جون مباراة النجم الساحلي والزمالك الاسطورة بث مباشر، وقد لعب الزمالك 7 مباريات مع النجم فازت في مباراتين وخسرت في ثلاثة مباريات وتعادلت معه في مباراتين، ويحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري المحلي بينما استطاع النجم الحصول على كأس زايد من الهلال بالإمارات في وقت سابق من هذا الشهر، وقد أكد حازم إمام أن المباراة بمثابة نهائي مُبكر نظراً لقوة النجم.

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وصول اللاعبين منذ قليل بحافلة الفريق الخاصة إلى ملعب برج العرب ودخولهم إل غرف الملابس الخاصة بهم للاستعداد لعمليات الإحماء داخل الملعب ووسط الجماهير.