نتيجة مباراة الرجاء والفتح الرباطي ضمن مباريات الدوري المغربي

يواجه نادي الرجاء البيضاوي اليوم الأحد نظيره نادي الفتح الرباطي فى مباراة هامة جداً ومن أصعب المباريات ضمن مباريات الدوري المغربي.

ويهدف نادي الرجاء إلى اقتناص الثلاث نقاط للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، ويسعى نادى الرباط إلى الفوز أيضاً بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط.

مباراة الرجاء والفتح الرباطي

يأتي نادي الرجاء البيضاوي فى المركز الثاني فى ترتيب البطولة برصيد 47 نقطة، ويأتي فى المركز الأول نادي الوداد برصيد 53 نقطة، أما نادي الفتح الرباطي يأتي في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة، ونوضح لكم تفاصيل مباراة اليوم حيث تُقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس (أرضية الرجاء الرياضي)، وتُذاع المباراة على قنوات المغربية الرياضية + بي إن سبورت HD10.

نتيجة مباراة الرجاء والفتح

انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0.