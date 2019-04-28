تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة 36 من البريميرليج

يلعب مانشستر يونايتد مباراة هامة مع تشيلسي في الجولة 36 من البريميرليج ويتنافس الفريقين على المركز الرابع من الترتيب خاصة وأن الفارق بينهما 3 نقاط فقط، ويأمل اليونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي للبريميرليج ليستطيع المشاركة في نسخة دوري الأبطال السنة القادمة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويأمل تشيلسي في تحقيق فوز غالي على اليونايتد ليضمن بقاءه في المربع الذهبي من البطولة، وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف، وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، وقد أحرز هدفي اليونايتد انتوني مارتيال بينما أحرز أهداف تشيلسي أنتونيو روديجر وروس باركلي.

نتيجة مباراة تشيلسي واليونايتد

وقد أكد أندرياس بيريرا لاعب اليونايتد على أهمية الفوز على تشيلسي في مباراة اليوم للوصول لإنهاء الموسم بأقل الخسائر وإثبات جدارة اليونايتد على المشاركة في دوري الأبطال النسخة القادمة حيث أن الفوز على اليونايتد وحصد الثلاث نقاط يضمن لهم المركز الرابع في الدوري هذا العام.