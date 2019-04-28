نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 1-1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يسضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعبه أولد ترافورد نظيره تشيلسي في الجولة السادسة والثلاثون من مباريات الدوري الإنجليزي، وتعتبر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم هي الفرصة الأخيرة لليونايتد للتواجد بين الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يبدأ توقيت مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية، ويدخل نادي مانشستر يونايتد مباراة اليوم ضد تشيلسي ويمتلك 64 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما تشيلسي تتواجد في المركز الرابع برصيد 69 في جدول الترتيب، ويحاول نادي مانشستر يونايتد خلال مباراة اليوم تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة من أجل التساوي في النقاط مع تشيلسي على المركز الرابع بعد خسارة أرسنال أمام ليستر بثلاثية.

نتيجة مانشستر يونايتد وتشيلسي