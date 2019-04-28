نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج.. وبيدرو يُنقذ البلوز

في قمة كروية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم يُواجه مانشستر يونايتد تشيلسي في صراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي لحجز تذكرة المشاركة في نسخة دوري الأبطال، وقد رأى اللاعب أندرياس بيريرا أنه على اليونايتد أن يُثبت أحقيته في المشاركة بالفوز على تشيلسي في مباراة اليوم.

الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والساسة والنصف بتوقيت السعودية يحبس الجميع الأنفاس حيث تبدأ المبارة بين تشيلسي واليونايتد، وتحتفي شبكة قنوات بين سبورت بالمباراة لذا فقد أسندت مُهمة التعليق للمعلق الكبير رؤوف خليف على قناة بي إن سبورت 2.

نتيجة مباراة تشيلسي واليونايتد

حصد تشيلسي 67 نقطة خلال 35 مباراة في الدوري بينما حصد اليونايتد 64 نقطة في نفس عدد المباريات، ويحتل اليونايتد المركز السادس بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع من البريميرليج ويتواجد أرسنال في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، لذا فمباراة اليوم تُحدد من سيكون صاحب المركز الرابع ومن سيُشارك في الأبطال النسخة القادمة.