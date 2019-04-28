نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج.. وبيدرو يُنقذ البلوز

في قمة كروية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم يُواجه مانشستر يونايتد تشيلسي في صراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي لحجز تذكرة المشاركة في نسخة دوري الأبطال، وقد رأى اللاعب أندرياس بيريرا أنه على اليونايتد أن يُثبت أحقيته في المشاركة بالفوز على تشيلسي في مباراة اليوم.
الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والساسة والنصف بتوقيت السعودية يحبس الجميع الأنفاس حيث تبدأ المبارة بين تشيلسي واليونايتد، وتحتفي شبكة قنوات بين سبورت بالمباراة لذا فقد أسندت مُهمة التعليق للمعلق الكبير رؤوف خليف على قناة بي إن سبورت 2.
نتيجة مباراة تشيلسي واليونايتد
حصد تشيلسي 67 نقطة خلال 35 مباراة في الدوري بينما حصد اليونايتد 64 نقطة في نفس عدد المباريات، ويحتل اليونايتد المركز السادس بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع من البريميرليج ويتواجد أرسنال في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، لذا فمباراة اليوم تُحدد من سيكون صاحب المركز الرابع ومن سيُشارك في الأبطال النسخة القادمة.
- الدقيقة 11: الهدف الأول في اللقاء عن طريق ماتا في شباك تشيلسي ويمنح التقدم لليونايتد في بداية المباراة
- الدقيقة 30: خطأ وضربة حرة مباشرة لليونايتد من منتصف الملعب ولكن الحارس يمسك الكرة بين أحضانه ويُرسلها مرة أخرى لبداية هجمة جديدة.
- الدقيقة 43: ماركوس ألونسو يُسجل الهدف الأول لتشيلسي والنتيجة تُصبح تعادل بين الفريقين في نهاية الشوط الأول في مباراة رائعة وسريعة.
- انطلاق الشوط الثاني من المباراة
- الدقيقة 57: تشيلسي يُسيطر على الشوط الثاني والمستوى الفني والمهاري للاعبين يرتفع بدخول الشوط الثاني ومحاولات من جانب الفريق لإحراز التقدم.
- الدقيقة 70: هدوء يسود اللقاء والمباراة أقرب للخروج بالتعادل بين الفريقين بعد تكافؤ الفرص وتماسك الدفاع
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف