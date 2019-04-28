التعادل الإيجابي يحسم لقاء اليونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث يدخل نادي مانشستر يونايتد مباراته ضد تشيلسي بهدف تحقيق الفوز ولا غيره للحفاظ على أماله الأخيرة في إمكانية التواجد ضمن مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وتبدأ مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي وسط حضور جماهيري يقدر بحدود ال80 ألف مشجع في ملعب أولد ترافورد مسرح الأحلام، وتمني جماهير المستضيف نفسها بتحقيق نتيجة الفوز على تشيلسي والإشتراك مع الفريق اللندني في نفس عدد النقاط وهو 67 نقطة.

ويحاول مانشستر يونايتد العودة إلى الإنتصارات بعد مجموعة من الهزائم المتتالية للفريق سواء على المستوى القاري أو المستوى المحلي، والتي كان اخرها الخروج أمام برشلونة من دوري الأبطال، وهزيمتين قاسيتين أمام إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري المحلي

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نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تشكيل تشيلسي

كيبا، لويز، أزبيليكويتا، ألونسو، روديجير، كوفاسيتش، جورجينيو، كانتي، هيجواين، ويليان، هازارد.

تشكيل مانشستر يونايتد

دي خيا، لينديلوف، شاو، بايلي، ماتا، ماتيتش، هيريرا، بوجبا، لوكاكو، راشفورد، أشلي يونج.