مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار kora star ماتش الزمالك والنجم الساحلي كورة...

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مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر, مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة لايف, مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة النجم الساحلي والزمالك كورة جول مباشر، وكشفت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم، أن كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض قد أعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – عماد السيد

الدفاع : محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد المنعم “كهربا” – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم

الهجوم : حميد أحداد – عمر السعيد

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