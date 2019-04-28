بالصور| جماهير الزمالك تملأ مدرجات ملعب برج العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

كتب: محمد خيري
ملأت جماهير نادي الزمالك مدرجات ملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بعد قليل في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ووجهت جماهير نادي الزمالك تحية خاصة لأمير عزمي، مدرب مساعد الفريق الأبيض، فور نزوله إلى الملعب مرددين عبارة: «الزملكاوي أهو».
الجدير بالذكر أن الزمالك، قد تأهل لهذا الدور من البطولة، وذلك عقب تخطيه عقبة حسنية أغادير المغربي في ربع النهائي.
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