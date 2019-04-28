أتليتكو مدريد يفتح تحقيقًا عاجلًا في تصوير فيلم إباحي أمام ملعب النادي

كتب: أحمد موسى

قررت إدارة أتليتكو مدريد، فتح تحقيقًا عاجلًا في تصوير فيلم إباحي بملعب واندا مترو بوليتانو الخاص بالفريق الواقع في العاصمة الإسبانية.

وذكر موقع موندو أو مينوتو الإسباني، أن الفيلم الإباحي تم تصويره في الجراج الخاص بالاستاد، وظهر الملعب من الخلف.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن الفيلم تم تصويره لمدة 16 دقيقة لمخرج أفلام إباحية شهير، يعرف باسم «توربي».