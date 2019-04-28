كتب: حسن مظهر الدسوقي
قررت إدارة النجم الساحلي، برئاسة رضا شرف الدين، تنظيم احتفالية كبيرة للفريق، خاصة بعد النجاح في الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية، وحصد لقب كأس زايد بعد الفوز على الهلال السعودي.
وشهدت مدينة سوسة التونسية اليوم احتفالات من قبل جماهير النجم الساحلي، قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب، بحضور 30 ألف مؤازر للقلعة البيضاء، حيث احتفلت الجماهير تزامنًا مع خوض فريقها نصف النهائي أمام الزمالك، وكذلك حصول فريقها على كأس زايد، واستعدادًا لاستقبال الفريق صباح...
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. جماهير النجم تحتفل في تونس قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.