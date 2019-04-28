عبد الحفيظ يوضح لمصراوي حجم إصابة أحمد علاء.. وموعد عودة سمير للتأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن إصابة أحمد علاء، مدافع الفريق عادية، وسيكون متواجد في مران الفريق غدا.

وتعرض أحمد علاء مدافع الأهلي للإصابة، حيث سقط داخل الملعب مما أدى إلى دخول طبيب الفريق لعلاجه، قبل أن يصطحبه إلى خارج الملعب ليغيب عن بقية التدريب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي:" أحمد علاء اصابته عادية وخفيفة ولن تكون سببا في غيابه، لذلك سيتواجد في مران الفريق غدا".

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وأضاف، أن اللاعب سعد سمير، مدافع الفريق، سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل، قادما من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي هنا.

وتابع:" معظم اللاعبين المصابين عادوا وانتظموا اليوم في المران، وهذا الأمر سيساعدنا كثيرا في الفترة المقبلة".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء 1 مايو ضمن الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، بملعب استاد المكس.

وأشار إلى أن مواجهة طلائع الجيش مهمة للفريق لمواصلة مشواره لحصد اللقب، لافتا أن اتحاد الكرة اخبر الأهلي بتغيير موعد المباراة ليكون في تمام السابعة إلا الربع.