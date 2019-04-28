صراع المربع الذهبي مستمر.. تعادل مثير بين يونايتد وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة مانشستر يونايتد، وتشيلسي، بهدف لكل فريق، على ملعب أولدترافورد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليونايتد خوان ماتا في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل ماركوس ألونسو في الدقيقة 43.

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وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده عند 68 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع يونايتد رصيده لـ65 نقطة في المركز السادس.

ويشهد المركزين الثالث والرابع منافسه شرسة بين البلوز والشياطين الحمر إلى جانب توتنهام 70 نقطة، وأرسنال الخامس 66 نقطة.