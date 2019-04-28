مباشر.. حسم دوري اليد بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة قمة اليد المصرية بين الأهلي والزمالك في ختام مباريات دوري المحترفين.

ويواجه الأهلي الزمالك في الجولة الرابعة عشر والأخير من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، ويقام اللقاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتعادل الزمالك والأهلي في مباراة الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 23-23.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 40 نقطة، ويحتاج رفاق أحمد الأحمر إلى الفوز أو التعادل لكي يتوج باللقب.

ينما يدخل الأهلي برصيد 39 نقطة، ويحتاج رفاق إسلام أحسن إلى الفوز بالمباراة للتتويج بالبطولة المحلية.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد.

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بدأت المباراة سجالا بين الفريقين، حتى وصلت الدقيقة الخامسة بهدفين لكل فريق.

واستطاع الأهلي إحراز هدفين لتصل النتيجة لـ4-2، بعد هجمة سريعة قادها بكار.

ولكن تدارك الزمالك الموقف وفي الدقيقة العاشرة نجح الزمالك في تقليل الفارق، قبل أن يسجل يحيى خالد هدف التعادل لتصبح النتيجة (4-4).

وبدأ الزمالك في التقدم بهدف على أن يتعادل الأهلي حتى وصلت النتيجة لـ7-7 في الدقيقة 18، ليطلب الأهلي وقت مستقطع، ويتألق الأهلي في الدقيقة التالية ويحرز هدفين ليتقدم (9-7) بعد تألق من هادي رفعت حارس الأحمر.

حافظ الأهلي على تقدمه، وأعلنت الدقيقة 25 عن الهدف 11 ليوسع الأهلي الفارق لـ3 أهداف.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط ندية من لاعبي الأهلي والزمالك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي ( 11 - 10 ).