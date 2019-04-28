مصر تقدم مقترحا للكاف لتحديد أنديتها المشاركة في الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، وعضو مجلس إدارته، عن الاقتراح الذي سيتقدم به هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد للاتحاد الأفريقي "كاف" لتحديد الأندية المصرية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

ونفى مجاهد خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد، أن يكون اتحاد الكرة قد ناقش في اجتماعه الأخير، اسماء الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات القارية بنسختها المقبلة.

وقال عضو اتحاد الكرة: "لم نحدد المشاركة في الأبطال والكونفدرالية خلال الموسم المقبل، ولا صحة لما يتردد عن اختيار الأهلي والزمالك للأولى وبيراميدز للثانية".

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وأكمل: "أبو ريدة سيتحدث مع مسؤولي الكاف في حال عدم انتهاء مسابقة الدوري قبل كأس أمم أفريقيا، وسيطلب منهم تعويض الأندية المصرية بأرقام أثناء إجراء القرعة".

واختتم: "في حال قبول الاقتراح، فلن نحدد اسماء الأندية وسنكتفي بتعويضها بأرقام في القرعة لتحديد المباريات والفرق التي سيتم مواجهتها، وبعد انتهاء البطولة سيتم تسكين اسماء الفرق بدلًا من الأرقام".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري لم يحدد موعد انتهاء بطولة الدوري المصري حتى الآن، في ظل إقامة مباريات كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.