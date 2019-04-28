المنتخب الأوليمبي يواجه نظيره الفلسطيني في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمتحدث الرسمي للجبلاية، على وجود موافقة من جانب مسؤوليه على خوض منتخب مصر الأولمبي لمباراة مع فلسطين في مدينة القدس.

وأشار مجاهد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد، إلى أنه تقرر الموافقة على برنامج المنتخب الأولمبي والذي يتضمن ملاقاة أوزبكستان وديًا.

وقال متحدث اتحاد الكرة: "تم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الموافقة على برنامج المنتخب الأولمبي، والذي يتضمن مواجهة ودية مع أوزبكستان".

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وأكمل: "كما تم الموافقة على مواجهة فلسطين يوم 16 مايو المقبل، وجاري مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والحصول على موافقات من الجهات المعنية لخوض اللقاء".

واختتم: "المباراة ستقام في مدينة القدس".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو باليابان.