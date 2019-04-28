محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمتحدث الرسمي للجبلاية، على وجود موافقة من جانب مسؤوليه على خوض منتخب مصر الأولمبي لمباراة مع فلسطين في مدينة القدس.
وأشار مجاهد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الأحد، إلى أنه تقرر الموافقة على برنامج المنتخب الأولمبي والذي يتضمن ملاقاة أوزبكستان وديًا.
وقال متحدث اتحاد الكرة: "تم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الموافقة على برنامج المنتخب الأولمبي، والذي يتضمن مواجهة ودية مع أوزبكستان".
وأكمل: "كما تم الموافقة على مواجهة فلسطين يوم 16 مايو المقبل، وجاري مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والحصول على موافقات من الجهات المعنية لخوض اللقاء".
واختتم: "المباراة ستقام في مدينة القدس".
الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي ستقام في طوكيو باليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يواجه نظيره الفلسطيني في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.