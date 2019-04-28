تقرير.. بين الثأر والكابوس.. هل يقدم رودجرز لقب بريميرليج هدية لخليفته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في موسم (2013 -2014) كاد المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز المدير الفني الأسبق لليفربول والحالي لليستر سيتي أن يقود الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي قبل أن يسقط فريق القادم من مدينة الميرسيايد في الجولات الأخيرة وتحديدًا في مباراة تشيلسي لتتسبب هذه الخسارة بفقدان المنافسة على لقب بريميرليج لصالح مانشستر سيتي وقتها.

رودجرز خرج من ليفربول في 2015 لسوء النتائج ليرحل بعدها إلى فريق سيلتيك الأسكتلندي الذي حقق معه سبعة ألقاب بواقع (3 بطولات دوري وبطولتي كأس أسكتلندا وسوبر).

ورغم رحيل رودرجز من ليفربول إلا أنه عاد مجددًا لبلاد الضباب في الموسم الحالي لقيادة فريق ليستر سيتي بدلاً من الفرنسي كلود بويل الذي رحل لسوء النتائج مع فريق الثعالب.

أوضاع الدوري الإنجليزي والمنافسة على اللقب بين مانشستر سيتي المتصدر وملاحقه ليفربول ستجعل الأنظار مترقبة للفريقين قبل نهاية المسابقة بجولتين.

الجولة المقبلة وتحديدًا الأسبوع الـ37 ستكون مثيرة حيث سيخرج ليفربول لمواجهة نيوكاسل يوم السبت المقبل وعينه على تحقيق النقاط الثلاث مع سقوط المتصدر مانشستر سيتي الذي سيستضيف مساء الإثنين المقبل نظيره ليستر سيتي والذي يقوده برندان رودجرز.

هدية برندان رودجرز لليفربول ولخليفته يورجن كلوب المدير الفني الحالي للريدز، قد تكون على الموعد نظرًا لبحث الأحمر عن لقب غائب ما يقرب من 29 عامًا، لكن ستكون مواجهة الأيرلندي أمام السيتي ليست بالسهلة نظرًا لتاريخ مبارياته السابقة مع الفريق السماوي، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- الرقم 3 بين الفوز والخسارة

خاض رودرجز 10 مباريات منذ بداية مشواره التدريبي أمام مانشستر سيتي كانت البداية مع فريق سوانزي القادم من ويلز.

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بداية رودجرز أمام السيتي كانت قاسية بالخسارة بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من منافسات بريميرليج بموسم (2011 -2012).

وفي الجولة 28 استطاع رودرجز أن يثأر من الهزيمة بالفوز بهدف دون رد.

وفي موسم (2013 -2014) وتحديدًا في عام رودجرز الثاني مع ليفربول تلقى الأيرلندي خسارة من السيتي بهدفين مقابل هدف قبل أن يرد في لقاء الدور الثاني بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الوضع في موسم (2014 -2015) لم يتغير مع رودجرز حيث خسر مع ليفربول مجددًا أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يتمكن من الرد بالفوز بهدفين مقابل هدف.

- 4 تعادلات

في العام الأول لرودجرز مع ليفربول وتحديدًا في موسم (2012- 2013) حقق المدير الفني للريدز التعادل في مناسبتين وبنفس النتيجة (2-2).

وبعد أربع مواسم جدد الأيرلندي الشمالي مسلسل تعادلاته أمام مانشستر سيتي عندما كان مديرًا فنيًا لفريق سيلتيك الأسكلتندي.

سيلتيك واجه مانشستر سيتي في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا انتهت المباراة الأول بالتعادل الإيجابي (3-3) قبل أن تنتهي المباراة الثانية بالتعادل (1-1) في إنجلترا.