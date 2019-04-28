تدريب الأهلي.. انتظام 4 لاعبين.. إصابة في الدفاع.. وفقرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

خاض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم مساء اليوم، الأحد، على ملعب مختار التتش، في إطار الاستعداد لملاقاة طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم بالدوري المصري.

وأفاد مراسل يلا كورة، بأن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بدأ التمرين بمحاضرة للاعبين في أرض الملعب، قبل أن تنطلق فترة التدريبات البدنية.

وشهد المران عودة الرباعي حسين الشحات، محمد هاني، محمود وحيد وإسلام محارب من جديد، في الوقت الذي خاض فيه الثنائي أحمد الشيخ وعربي بدر تدريبات الجري والتأهيل البدني.

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وتعرض أحمد علاء مدافع الأهلي للإصابة، حيث سقط داخل الملعب مما أدى إلى دخول طبيب الفريق لعلاجه، قبل أن يصطحبه إلى خارج الملعب ليغيب عن بقية التدريب.

وخاض اللاعبون فقرة للتسديد على المرمى، وأخرى لتنفيذ الركلات الحرة غير المباشرة، والتي تواجد بها الخماسي جيرالدو، حسين الشحات، محمد شريف، وليد سليمان وأيمن أشرف.

وقرر لاسارتي إجراء تدريبات جري إضافية بعد التدريب لكلًا من مروان محسن، رمضان صبحي، إسلام محارب، محمد نجيب، محمد هاني، صلاح محسن وعمرو السولية.

وفي ختام المران، عقد لاسارتي جلسة مع مدربي الفريق محمد يوسف وسامي قمصان، قبل عقد جلسة مع هشام محمد لاعب خط وسط الأهلي.