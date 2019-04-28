الخليج 365 يحاور "الجبالي" عن.. تجديد الإعارة مع الأهلي.. والتتويج بالدوري الغائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

انتهت فترة إعارة يوسف الجبالي مدافع النادي الأهلي القادم من نادي الشمس، مع نهاية الموسم الجاري لمسابقة الشباب مواليد 97.

وعلق فتحي مبروك المشرف على فريق الشباب بالنادي الأهلي، بأن تجديد إعارة اللاعب لم تحسم بعد، موضحا أنه في انتظار عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، لحسم مستقبل الجبالي.

الخليج 365 التقى بيوسف الجبالي، الذي أعرب عن فخره بالمشاركة في مران الفريق الأول بجانب لاعبين يحملون تاريخا كبيرا في النادي الاهلي مثل حسام عاشور، ووليد سليمان.

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وعن انتهاء إعارته قال: "بالفعل أتيت سنة إعارة مع أحقية الشراء، ولكن لم يتحدث معي أحدًا للانضمام للأهلي بصفة نهائية".

وأضاف: "بالطبع كانت سنة مهمة وتطورت كثيرًا، وكنت أود الحصول على فرصة أكبر للتدريب مع الفريق الأول".

وأشار الجبالي أنه شارك في 28 مباراة هذا الموسم، وساهم بدوره في تتويج الفريق ببطولة الدوري بعد غياب 5 سنوات، موضحا أن هدفه في مرمى بيراميدز هو الهدف الأهم في حياته حتى الآن.

وأكد مدافع الأهلي المنتهية إعارته، أن لاعبي فريق 97 بالنادي الأهلي سيكونون نجوم مصر خلال السنوات القادمة، مقدما الشكر لخالد جاد الله ولعمرو ابو المجد وعادل عبد الرحمن وياسر رجب وعمرو أنور، مدربيه بالنادي الاهلي، متمنيا لهم التوفيق.