المقاولون العرب يكشف لمصراوي حقيقة توقيع طاهر محمد لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب وعضو مجلس الإدارة ، أن طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل لم يوقع لنادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية كما تردد.
وقال فتحي في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" إن المقاولون العرب لم يتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الحالية لبيع اللاعب الدولي.
وأوضح، أن اللاعب يواصل تواجده في التدريبات التأهيلية، للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بقطع جزئي في الرباط الصليبي.
وأشار إلى أن إدارة المقاولون العرب لن تقف عائقا أمام مستقبل اللاعب، في حالة وجود عرض رسمي خارجي من اوروبا مثلما حدث مع محمد صلاح و النني.
وأتم: " طاهر محمد طاهر بامكانياته وقدراته الفنية لم يقل عن 10 مليون دولار للموافقة على رحيله".
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