جوارديولا: نحن فريق صغير ولكننا أذكياء.. وسعيد بالإنجاز الذي حققناه

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن عدد النقاط التي حققها الفريق هذا الموسم يعد إنجازًا لا يصدق.

واستطاع مانشستر سيتي الفوز على نظيره بيرنلي بهدف دون مقابل قبل نهاية الدوري الإنجليزي بجولتين ليصل بذلك للنقطة رقم

92.

وقال جوارديولا خلال تصريحات عقب المباراة، "ما حققناه يعد إنجازًا لا يصدق، كما أن الفوز على بيرنلي اليوم هو الانتصار الثاني عشر على التوالي".

وتابع" الملعب كان سيئًا للغاية

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بسبب جفاف الأرضية وعانينا من نقل الكرة بسرعة أمام الخصم خلال الشوط الأول، لكننا أدركنا الوضع خلال الشوط الثاني".

وأردف "نحن فريق صغير لكننا أذكياء، وسعيد بالانتصار الذي حققناه".

وأضاف "كنا نستحق ركلة جزاء صحيحة أمام بيرنلي لكن حكم المباراة لم يشر إليها".

واختتم "سعيد بما قدمناه وأتمني التتويج بالدوري الإنجليزي".