بايرن يفشل في هز شباك نوربيرج خلال الشوط الأول

أنهي فريق بايرن ميونخ الشوط الأول من مباراته بالتعادل السلبي مع نظيره نورنبيرج في المواجهة التي تجمع الفريقين علي استاد فرنكن ستاديون، ضمن منافسات الاسبوع الـ31من الدوري الألماني.
بدأ بايرن ميونخ المباراة بضغط من أجل تسجيل هدف مبكر، وسط صمود دفاعي مننورنيبرج، ولم يشهد اللقاء أي خطورة حقيقية حتى مرور 20 دقيقة.
وفي الدقيقة 23 لاحت أخطر فرص اللقاء من ركلة حرة غير مباشرة، سددها ألابا، ولكن العارضة تتكفل بإبعادها عن المرمى.
وفي الدقيقة 34 أخطأ دفاع بايرن ميونخ بإعادة الكرة إلى حارس المرمى أولريتش، وكاد مهاجم نورنبيج أن يستغلها محرزاً أول الأهداف، ولكن حارس الفريق البافاري تمكن من إبعادها في الوقت المناسب.
واستمرت الكرة متبادلة في منتصف الملعب بين الفريقين، دون إمكانية خلق خطورة حقيقية على المرمى، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.
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