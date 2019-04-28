مدرب بيرنلي: فخور بالحالة التي ظهر عليها جوارديولا

أعرب شون دايتش المدير الفني لبيرنلي الإنجليزي عن فخره بالحالة التي ظهر على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي. وفاز مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي وقال دايتش خلال تصريحات لـ "بي بي سي" الإنجليزية، "سعيد للغاية بحالة Advertisements الانفعال التي ظهر عليها جوارديولا خلال مباراة الفريقين اليوم" وتابع " جوارديولا طالب لاعبي مانشستر سيتي بإضاعة الوقت من أجل الفوز بالهدف الذي سجله أجويرو بصعوبة". وأردف " فخور بما قدمه لاعبي بيرنلي، لقد قدموا أداءً رائعًا أمام المرشح الأول للقب".

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